Kui toidust ei piisa: kuidas valida probiootikume, et kõht püsiks korras? 

Kas teadsid, et sinu kõhus on peidus terve džungel, kus elab kümneid miljardeid mikroorganisme? Teadaolevalt on soolestikus peidus üle tuhande bakteriliigi, millel on kokku enam kui kolm miljonit geeni. Kokku võib näilisena tunduv kupatus kaaluda isegi kuni 2 kg.

Soolestikus toimuv mõjutab kõvasti üldist heaolu, sest tasakaalus mikrobioom toetab seedimist, stimuleerib ja tasakaalustab immuunsüsteemi, toodab kaitsvaid antibiootilisi ühendeid ja kindlustab sooleseina terviklikkuse. Lisaks aitab toota põletikuvastaseid ühendeid, toetab kolesterooli lagundamist, sünteesib B-vitamiine, K-vitamiini ja lühikese ahelaga rasvhappeid.