Uudised Ravimitootja Pfizer: vaheanalüüs näitab, et koroonavaktsiini efektiivsus on üle 90% Toimetas Aare Kartau , täna, 14:38 Jaga: M

Pfizeri vaktsiin näitas häid tulemusi. Foto: Reuters/Scanpix

USA ravimitootja Pfizer teatas esmaspäeval, et koroonaviiruse vaktsiini varajased analüüsid näitavad, et selle efektiivsus on üle 90%. See on oodatust palju parem tulemus, kirjutab CNN.