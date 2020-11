DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kui kiiresti võib uute liigestega joosta? 

Teie jõud kunstliigesest üle ei käi, sellest võib veoautoga üle sõita ja midagi ei juhtu – liigesega muidugi, mitte teiega, nii et ärge igaks juhuks proovige. Ise te liigest ära lõhkuda ei jõua, aga teine asi on oma kondid-kõõlused, nendele ei anna garantiid keegi, on sama vanad ja haprad, nagu enne operatsiooni, vastavalt tulebki nendega ümber käia.