GALERII | Elu päästmisel loevad sekundid: lastehaigla sai tänu annetajatele uue reanimobiili 

Lastereanimobiil maksis koos meditsiiniaparatuuri ja seadmetega 200 000 eurot. „Reanimobiil erineb olulisel määral tavalisest kiirabiautost,“ selgitas Tallinna Lastehaigla anestesioloogia-intensiivravi osakonna juhataja Mari-Liis Ilmoja. „Kaasaegne reanimobiil on sisuliselt mobiilne intensiivraviosakond, kus on tagatud kogu kolmanda ehk kõrgeima astme intensiivravimaht kõige kriitilisemas seisundis olevate patsientide transportimiseks. “

Foto: Tallinna Lastehaigla

Tallinna Lastehaigla Toetusfondi juhataja Inna Krameri sõnul panustasid uue lastereanimobiili soetamisse tuhanded eraisikud ja kümned ettevõtted. “Inimeste abivalmidus teeb südame soojaks ning oleme neile kõigile väga tänulikud,“ ütles Kramer. Toetusfondi annetajate abiga on soetatud ka kõik varasemad lastehaigla reanimobiilid alates 2001. aastast.

Foto: Tallinna Lastehaigla

Turvaliselt haiglasse

„Silwi Autoehitus on uue lastereanimobiili ehitamisse ja sisustamisse kogu südamest panustanud, sest väikeste patsientide turvaliselt haiglasse jõudmine on meie jaoks ülioluline,“ lausus Silwi Autoehituse AS juhatuse esimees Märt Tõnumaa. Ettevõtte koostöö Tallinna Lastehaigla ja Toetusfondiga on kestnud aastaid, täna üle antud reanimobiil on juba neljas.