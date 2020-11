Koroonaviiruse levik koolides: nakatunud on 59 õpilast ja 22 töötajat 

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Olga Sadikova sõnul on koroonaviirusega rühmaviisiliselt haigestunuid kahes koolis Ida-Virumaal ning kahes koolis Harjumaal. Ida-Virumaal Sillamäel kujunesid kahest koolist, Vanalinna koolist ning Sillamäe gümnaasiumist, linna suurimad koroonakolded.

Teistes üldhariduskoolides on terviseameti sõnul hetkel haigestunud üksikud õpetajad ja õpilased ning koolides ei ole veel omavahel seotud juhtumite laiemat levikut. “Rühmaviisilise leviku takistamiseks ongi eelkõige vajalik uute haigusjuhtude kiire avastamine ja kohene eneseisolatsiooni rakendamine. Kuna koolides on nii õpilastel kui ka õpetajatel kontaktõppe puhul suhteliselt suur võimalus nakatuda (suur võimalus lähikontaktide tekkeks), siis ühe haigestunuga kaasneb suhteliselt suur hulk lähikontaktseid,” seligtab Sadikova.

Nakkuse leviku takistamiseks suunatakse kõik lähikontaktsed eneseisolatsiooni. Viimase kahe nädala jooksul (22.10-04.11) on koroonaviirus tuvastatud kokku 22 üldhariduskooli töötajal (õpetajad ja tugipersonal) ning 59 õpilasel. Erinevaid koole, kus on tuvastatud koolipere hulgas koroonapositiivseid, on hetkel 52.