KAKS MASKI NÄO ETTE? Kas see hoiab koroona eest paremini kui üks? 

Kui sul on kõrge kaitsega korralik kirurgiline mask, mitte selline, mis vaid näib selle moodi, pole nende topeltkandmisel ilmselt mõtet. Kirurgilised maskid on tehtud spetsiaalsetest materjalidest, mis ei lase viiruseosakestel läbi tungida.

Ja pole vahet, mitmekihilist või mitut maski sa kannad, sest oluline on teha seda õigesti! Veendu, et mask on tihedalt näo vastas, muidu võivad viiruseosakesed ikka sinuni jõuda.

Ja pea meeles, et parim mask on see, mis on kogu aeg ees. Kui topelmaski kandmine on ebamugav ja sunnib sind neid nina alla või hoopis eest ära tirima, pole sellest mingit kasu.