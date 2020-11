VÄIKE VITAMIINISPIKKER! Need turgutajad ei lase sügisväsimusel ja depressioonil ligi hiilida 

Ole kehaliselt aktiivne. Uuringutega on tõestatud, et füüsilised harjutused parandavad meeleolu ja vähendavad depressiooni, ärevust ja stressi. Ajus suureneb tundlikkus serotoniini ja norepinefriini suhtes, mis leevendavad depressioonitunnet.

Regulaarne kehaline aktiivsus tõstab energiataset. See kehtib isegi nende puhul, kes on püsivalt väsinud või põevad rasket haigust. Huvitav on seegi, pole tähtis, kui intensiivne on treening. Leia endale jõukohane tegevus, näiteks ujumine, tantsimine või lihtsalt pikemad jalutuskäigud värskes õhus, mis maandavad pinget ja laevad energiaga.