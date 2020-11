ÄREVUS JA DEPRESSIOON: koroonast tervenenuid ähvardavad vaimse tervise häired 

Umbes 20% inimestest, kes paranesid koroonahaigusest, arenesid 90 päeva jooksul vaimse tervise häired, vahendab WebMD uuringut, mis avaldati selle nädala algul ajakirjas The Lancet Psychiatry.

Muu hulgas leiti, et üle 65aastastel inimestel tõstis Covid-19 põdemine dementsuseriski.

Inimesed muretsevad, kas koroonahaigust põdenutel on suurem risk vaimse tervise probleemideks. See on tõenäoline, kinnitab üks uuringut läbi viinud teadlastest, Oxfordi ülikooli psühhiaatriaprofessor Paul Harrison.