Kas suhkruhaige võib süüa ainult kapsast? Diabeediõde lükkab ümber müüdid ja õpetab, kuidas haigust ohjes hoida 

„Inimesed võiksid teada, et abi on tegelikult olemas,“ ütleb diabeediõde. „Diabeetikud arvavad, et peaksid iga diabediprobleemiga minema arsti juurde, kuid iga probleemi ei pea lahendama arst.“

Kui küsimus on glükomeetris, süstimises või süstimistehnikas või kõrge/madala veresuhkru tasemes seoses söögiga, on selliseks konsultatsiooniks õige pöörduda esmalt pereõe või diabeediõe poole.„Kui on küsimus igapäevases hakkamasaamises, võiksid inimesed pöörduda pereõe või diabeediõe poole – nemad oskavad kindlasti aidata,“ soovitab Saukas.

Diabeediõde nõustab insuliinravi reguleerimise, süstimise, veresuhkru mõõtmise, toitumise ja liikumise küsimustes.

Foto: Pixabay

„Kui on ülekaal ja II tüübi diabeet, siis on oluline, millal, mida ja kui palju süüa ning kuidas liikuda,“ tuletab Saukas meelde. „Diabeediõde nõustab, aga inimesel peab ka endal olema soov tervist parandada. Inimese enda panus on diabeedi ravis ülioluline – tuleb korrigeerida oma söömist ja liikumist. Kui on diagnoositud II tüübi diabeet, siis põhilised mõjutajad on ülesöömine ja mitte-liikumine ehk mugav eluviis.“

Kuigi diabeedi põhjuseid ei ole lõpuni välja selgitatud, on siiski mõned tegurid, mis sellele kaasa aitavad – üks neist on stress, pidev pingeolukord ja viirushaigused. „Niipalju kui võimalik, on soovitatav pingeid maha võtta, nii tööl kui suhetes,“ ütleb Aili Saukas.