MIDA TEHA, KUI JÄÄD HAIGEKS? Need vahendid võiksid koroonaajal kindlasti kodus olla! 

Viimastel nädalatel on taas jõudsalt kasvanud huvi immuunsust tugevdavate toodete ja desinfitseerimisvahendite vastu, mis näitab, et soovitakse end viiruste eest kaitsta. Oluline on toituda mitmekülgselt ja tervislikult, kuid kahjuks alati sellest ei piisa, meie organism vajab ka erinevaid toidulisandeid immuunsuse tugevdamiseks.

Vitamiinidest tuleks praegu seada esikohale D- ja C-vitamiin. Põhjamaades tuleb iga päev võtta D-vitamiini, sest seda vitamiini sünteesib organism päikesevalguse abil ja toidust omastamise osakaal on väga madal. See on oluline vitamiin, sest D-vitamiin toetab immuunsüsteemi ning selle puudus toob kaasa väsimuse ja organismi vastupanuvõime vähenemise.

C-vitamiin on tugev antioksüdant, mis aitab ennetada vabade radikaalide tekitatavaid kahjustusi ja tugevdab samuti immuunsüsteemi. Inimesed, kes võtavad toidulisandina C-vitamiini, põevad erinevate uuringute kohaselt kergemalt külmetushaigusi. Haigusteperioodil tuleks suurendada igapäevast C-vitamiini annust.

"Unustada ei tohi, et laste ja täiskasvanute annused on erinevad, laste puhul sõltub annus kehakaalust," räägib proviisor Izabelle Adamson palavikualandajate kohta. Foto: Erlend Štaub

Viiruste perioodil tuleks lisaks tarvitada veel ka tsinki, magneesiumi, seleeni ja oomega-3 rasvhappeid, kuna kõik need on väga olulised immuunsüsteemi tugevdamise juures. Tsink osaleb lisaks organismi hormoonide sünteesimises ja reguleerib immuunsust. Seleen on antioksüdant, mis kaitseb organismi oksüdatiivset stressi põhjustavate osakeste ehk teisisõnu vabade radikaalide tekitatavate kahjulike mõjude eest. Vabade radikaalide rohkus nõrgendab immuunsüsteemi.

Seleeni kogusest organismis sõltub, kas viirushaiguste perioodil üldse haigestutakse ning kui raskelt haigust põetakse. Oomega-3 rasvhapped aktiveerivad immuunsüsteemi ja kontrollivad põletikulisi protsesse.