VIDEO | President, riigikogu esimees ja peaminister ühises videoüleskutses: pingutame koos, et riiki ei peaks lukku panema 

Kõik kolm rõhutavad videos, et viiruse levik Eestis on tänaseks ulatuslik, nii nagu ka kõigis riikides me ümber. “Nii nagu kevadel, peame ka täna ja homme kõik üheskoos pingutama. Teisiti pole viirust võimalik ohjata. Meist igaühel on oma lugu, kuid meie eesmärk on üks – hoiame viiruse kontrolli all!”

“Proovime seekord nii, et keelde ja käske oleks võimalikult vähe. Proovime nii, et riiki ei pea lukku panema. Proovime nii, et koolid oleks avatud, töökohad püsiks, oluline osa me igapäevasest elust toimiks. Selleks on vaja me kõigi ühist pingutust. Meie kõigi, ka sinu!” selgitatavad president, Riigikogu esimees ja peaminister pöördumises.