MIDA MEHED VAJAVAD? Need vitamiinid aitavad püsida terve ja viljakas! 

Oomega-3 rasvhappeid seostatakse peamiselt südame ja veresoonkonna tervisega, kuid nende kasulik mõju on palju laiem. Oomega-3 rasvhapped kontrollivad põletikulisi protsesse, mis on paljude krooniliste terviseseisundite põhjuseks. Lisaks südame ja veresoonkonna tervisele on oomega-3 rasvhapped kasulikud ka ajutegevusele ja kognitiivsele funktsioonile, liigestele, silmadele, terve naha ning juuste jaoks. Samuti toetavad need meie immuunsüsteemi.