Isad ei saa esmaspäevast sünnitusjärgselt perepalatisse jääda 

Hetkeseisuga jätkuvad peresünnitused - see tähendab, et sünnituse juurde naisele toeks on lubatud üks terve täiskasvanud pereliige, kes on täitnud tervisedeklaratsiooni ja kelle tervisedeklaratsioonis ei ole sünnitusmajja lubamist takistavaid asjaolusid.