Apteekrid: kodus peaks hoidma kahe nädala ravimivaru 

Apteekrid panevad Eesti inimestele südamele, et viiruskriisi ajal apteeki külastades järgitaks kolme põhimõtet – ravimiretseptid tuleb uuendada aegsasti, apteegi külastamiseks tuleb varuda aega ja apteegi külastamisel vältida avariiulitel paiknevate toodete asjatut puudutamist.

„Ajad on keerulised ning haigused võivad tabada igaüht. Sagenenud on juhtumid, kus patsient jääb puuduva retsepti tõttu ravimita samas kui kodune ravimivaru on juba lõppenud,“ ütles sõltumatuid proviisorapteeke ühendava Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv.