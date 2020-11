Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas pruunikad ringid silmade ümber on maksahaigusest? Viktor Vassiljev , täna, 07:44 Jaga: M

"Tumedamaks võivad silmaümbrused muutuda üleväsimuse, magamatuse ja ka ükskõik missuguse organismi kurnava tervisehäire puhul, " selgitab dr Vassiljev. Foto: Robin Roots

“Olen 57aastane naisterahvas ja mul on pruunikad ringid silmade ümber. Ise poleks eriti tähele pannudki, aga tuttavad küsivad, kas on see mul maksa- või neeruhaigusest? Ise küll mingit haigust endal ei tunne, kas pean nüüd tõesti uuringutele minema?”