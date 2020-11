Ööpäevaga lisandus 186 positiivset koroonatesti, kolm nakatunud inimest suri 

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2000 inimese, kellest 255 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on neli aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on üheksa inimest, hobikoldes on 10 inimest ning õppeasutuse koldes seitse inimest.

Kahe Läänemaale lisandunud nakatunu nakkusallikad on teadmata, üks on välja selgitamisel. Hiiumaale lisandunud ühe nakatunu nakkusallikas on teadmata. Üks Saaremaale lisandunud nakatunu sai viiruse perekonna ringis. Pärnumaa nakatumise asjaolud on välja selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 1000 inimese, kellest 142 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet Hiiumaal, kus pereürituse koldes on 12 inimest ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.