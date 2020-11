Ööpäevaga lisandus 274 positiivset koroonatesti, suri üks inimene ja haiglaravil on 99 patsienti 

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid neli: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru Vangla koldes on 239 inimest, Narva jäähoki koldes on 78 inimest.

Tartumaale lisandunud viis haiget said viiruse muu kontakti läbi, kaks haiget said nakkuse perekonnast, kahel juhul nakatuti töökohas ja kolme nakatumise juhud on veel täpsustamisel. Jõgevamaale lisandunud üks nakatunu sai viiruse perekonnast ning ühe nakatunu asjaolud on välja selgitamisel. Valgamaale lisandunud nakatunute asjaolud on täpsustamisel. Põlvamaale lisandunud kaks nakatunut said viiruse perekonnalt. Võrumaale lisandunud nakatunu sai viiruse sõpruskonnast, Viljandimaale lisandunud nakatunu asjaolud on täpsustamisel.

17.11 täpsustatud info: Tartumaale lisandunud 11 juhul nakatuti perekonnasiseselt, 10 juhul on nakkusallikad teadmata, kuuel juhul nakatuti töökohal, kaheksal juhul nakatuti muu kontakti kaudu ja ühel juhul toodi viirus sisse välismaalt. Viljandimaale lisandunud kahel juhul nakatuti perekonnasiseselt, ühel juhul töökohal, ühel juhul muu kontakti läbi ja kahel juhul on nakkusallikas teadmata. Valgamaale lisandunud ühel juhul nakatuti perekonnasiseselt ning üks nakatunu tõi nakkuse välismaalt sisse. Põlvamaale lisandunud nakatunu sai nakkuse töökohalt.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 2400 inimese, kellest 283 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on viis aktiivset kollet, üks on 38 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on 10 inimest, hobikoldes on 14 inimest, õppeasutuse koldes seitse inimest ning meelelahutusettevõtte koldes on 10 inimest.

Neli Läänemaale lisandunud nakatunud said nakkuse töökohalt, üks nakatunu elab Tallinnas. Hiiumaale lisandunud kaks nakatunut said nakkuse perekonnasiseselt, ühe nakatumise asjaolud on välja selgitamisel. Üks Saaremaale lisandunud nakatunu sai viiruse perekonna ringis, kahe nakatunu nakkusallikas on teadmata. Pärnumaale lisandunud kahel juhul nakatuti perekonnasiseselt, kahe nakatunu asjaolud on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on üle 900 inimese, kellest 138 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet Hiiumaal, kus pereürituse koldes on 12 inimest ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks 11 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.

Haiglaravil on 99 inimest