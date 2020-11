DR VASSILJEVI KULLAFOND | Mida teha, kui varbaküüned on hukas: paksud, pruunid ja kihilised?  

Küüned küll valu ei tunne, kuid on mure nendega suurem või väiksem, kes oskaks mõõta. Mida teha, kui küüned on muutunud koledaks: paksuks, kihiliseks, pruuniks või lausa siniseks? Millal võiks kahtlustada jalaseent ja kas selle ravimisel on ka mõtet, selgitab dr Viktor Vassiljev.

“Mul on varbaküüned hukas – paksud, kihilised ja krobelised. Mitte kõik, vaid ainult kaks, teised näevad välja enam-vähem korralikud, kuigi ka mitte sellised, nagu olid vanasti. Kas olen tõesti kuskilt paha seenehaiguse külge saanud? Selle ravi pidi olema kallis ja mõttetu, aga kas saan ehk koduste vahenditega midagi ette võtta?”

Mis ta nüüd paha – küüneseen on haigus nagu iga teine. Paha on haigus, mis pahal teel saadud, aga seen võib külge hakata ka täiesti korralike inimeste pool käies ja viisakalt käitudes, piisab sellest, kui külalistele määratud sussid jalga torgata. Mis on sama tark kui külalistele ettenähtud hambaharja kasutamine.