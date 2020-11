KOOLIÕDE, KES ON KA OOPERILAULJA: laste tänusõnad pakuvad sama palju rõõmu kui publiku ovatsioonid! 

Laste kõhu- ja peavalu taga on sageli vee- ja toitainepuudus

Töö koolis on hoopis teisest ooperist, aga Alla on rahul. „Meil on toredad õpilased,” kiidab ta, „Uudishimulikud ja julged. Kui neil on küsimus, siis nad küsivad. Kui nad ei nõustu, siis vaidlevad vastu.”

Mida lapsed kooliõe käest uurivad? “Igasugu anatoomiaga seotud asju, mida üks või teine organ kehas teeb. Ja tervisekäitumise kohta. Näiteks kui ma ütlen, et hommikul tuleb vett juua, siis nemad lihtsalt ei nooguta, et ahah, vaid küsivad – aga miks? Ja siis ma selgitan, et nii me ärkame ja paneme ainevahetuse tööle.”

Vähene veejoomine on laste puhul üks murekohti. Teine on muidugi toitumine. „ Näiteks hommikusöök. Väga paljud lapsed toituvad hommikuti krõbinatest selle asemel, et süüa putru, muna või muud kasulikku. Ja siis tulevad minu juurde, et kõht valutab või muidu halb olla. Krõbinad on kõrge suhkrusisaldusega ja tekitavad kõhus raskustunnet, kasulikke aineid seal ei sisaldu,” juhib kooliõde tähelepanu. On ka lapsi, kes üldse hommikuti ei söö. Nemadki on mõni tund hiljem kooliõe kabinetis.

„Lapsed on väga valivad,” ohkab Alla. „Koolitoidu puhul ei meeldi neile üks ega teine asi. Võtavad ainult leiba ja siis pole ime, kui kõht hakkab valutama.” Kõik sellised asjad tulevad välja, kui Alla hakkab kaebusega pöördunud õpilasega küsimustikku täitma. Siis selgubki, et kõhu- ja peavalu on tingitud vee- ja toitainepuudusest.

Väikesed valud, suured traumad