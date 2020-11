EDUSAMMUD! Uus koroonavaktsiin näitas 94,5% efektiivsust 

„Tegu on pöördepunktiga meie COVID-19 vaktsiinikandidaadi arendamisel. Alates jaanuari algusest oleme olnud viiruse kannul, eesmärgiga kaitsta maailmas nii palju inimesi kui võimalik. Kogu aeg oleme teadnud, et iga päev loeb. Meie kolmanda faasi positiivne vaheanalüüs andis esimese kliinilise kinnituse, et meie vaktsiiniga saab vältida haigestumist, sealhulgas rasket haigestumist COVID-19,“ ütles Moderna juhatuse esimees Stéphane Bancel.

„Usume, et meie investeeringud mRNA tehnoloogiasse ja tootmisprotsessi arendamisse lubavad hoida ja transportida meie COVID-19 vaktsiinikandidaati temperatuuridel, mis on tavapärased juba praegu kasutatavates ravimite jaoks mõeldud külmikutes ja sügavkülmikutes,“ ütles Moderna tehnika- ja kvaliteedivaldkonna juht Juan Andres. „Meil on hea meel esitada need mRNA-1273 laiendatud stabiilsustingimused heakskiitmiseks regulaatoritele. Meie vaktsiini omadus olla kuue kuu jooksul ladustatud temperatuuril –20°C, kaasa arvatud peale ülessulatamist 30 päeva tavalisele külmikule vastavates tingimustes, on oluline samm ning see võimaldab vaktsiinikandidaadi lihtsamat tarnet ja suuremat paindlikust, et viia läbi ulatuslikku vaktsineerimist Ameerika Ühendriikides ja mujal maailmas.“