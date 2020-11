KAS SEE ON NORMAALNE? Mulle helistati alles mitu päeva hiljem, et olen koroonahaige lähikontaktne! 

Ühel hommikul teatas sõber Laurile, et tal on diagnoositud koroonahaigus. Terviseametilt aga tuli Laurile alles paar päeva hiljem teade, et ta on koroonahaige lähikontaktne. „Kui sõber poleks mulle ise midagi teada andnud, siis oleks ma veel terve reede ja laupäeva võinud käia tööl, peol, spaas või kus iganes,“ imestab Lauri. Terviseamet kinnitab, et lähikontaktsete teavitamine võib praegu tõesti viibida.

„Mida rohkem ma sellele mõtlen, seda nukramaks terviseameti suutmatus teeb,“ kurdab mees, meenutades sündmuste käiku. Miks teda teavitati nii hilja?

10. novembri õhtul istus Lauri sõbraga kõrvuti kolm tundi. Järgmisel päeval aga tundis sõber tugevat pea- ja lihasvalu. Koroonakahtlus osutuski tõeks: 13. novembri hommikul sai sõber teada positiivse tulemuse. „Terviseamet tegi talle väga lühikese ja konkreetse kõne. Sõber helistas kohe ka mulle ja vajutas Hoia äpis nuppu, et ta on nüüd koroonapositiivne. Järgmisel päeval helistati sõbrale terviseametist ja uuriti, kes olid ta lähikontaktsed.“