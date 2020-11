Eesti ühineb eelostulepinguga, millega saaks koroonavaktsiini 300 000 inimesele 

„Ühelgi COVID-19 vaktsiinil ei ole seni Euroopa Liidus müügiluba. Seetõttu on meil riskide hajutamiseks mõistlik ühineda mitme erineva vaktsiinitootja eelostulepinguga, et COVID-19 vaktsiinid jõuaksid Eesti elanikeni võimalikult kiiresti,“ ütleb sotsiaalminister Tanel Kiik.

Pfizer/BioNTech vaktsiin on välja töötatud mRNA tehnoloogial ning esitatud hindamiseks Euroopa Ravimiametisse. Eksperdid hindavad tõenäoliseks, et see vaktsiin võib olla esimeste seas, mille kohta laekub piisavalt andmeid uuringutest, et hinnata, kas on võimalik välja anda müügiluba Euroopa Liidus.