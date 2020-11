KAS KRAADIKLAAS ON OLEMAS? Sellised termomeetrid on kõige mugavamad ja täpsemad!  

Vedeliktermomeetrid on väga täpsed, nende mõõtmisviga võib olla ainult pluss/miinus 0,1 kraadi. Lisaks ei vaja need patareisid ja on kogu aeg kasutamisvalmis. Sellise termomeetri miinus on aga see, et vedeliktermomeeter vajab päris pikka mõõtmisaega – kuni 10 minutit. Kui kohe pärast kraadimist temperatuuri alla ei löö, siis hiljem temperatuuri langedes läheb näit küllaltki vaevaliselt alla.