Ravimitootja kinnitab, et koroonavaktsiin passib ka eakatele 

Esialgu oli Pfizeri number tagasihoidlikum, „efektiivsus üle 90 protsendi“, ent kui sarnast vaktsiini valmistav Moderna andis välja pressiteate, et nende toote tõhusus ulatub 94,5%ni, täpsustas ka Pfizer oma numbreid. Eesti viroloogiaprofessor Andres Merits ütles juba varem, et ega kahel vaktsiinil mingit olulist vahet ei ole, viiruse vastu töötaks nii 90 kui 95 protsenti efektiivne vaktsiin. „Mõlemad on täiesti piisavad viiruse rajalt maha võtmiseks.“

Pfizer, kes toodab vaktsiini koostöös Saksa farmaatsiafirma BioNTechiga kinnitab ka, et üle 65aastaste katsealuste puhul vähenes vaktsiini tõhusus vaid ühe protsendi võrra. Ehk et kaitse on endiselt täiesti piisav, et viiruse levikut tõkestada. Vahet pole ka etnilisel päritolul või rassil. Tõsiseid komplikatsioone vaktsineerimisele ei järgne, sagedasim kaebus (3,7 protsendil katsealustest) on kerge väsimus süsti järel.