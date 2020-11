Miks võttis koroonaviirus 46aastase inimese elu? 

„Kui inimene ei ole kindel, kas tal on koroonaviirus või mõni muu mure – natukene köha, natukene peavalu, natukene palavik – kehtib põhimõte, et kui kahtled, siis testi!“ rõhutas kolmapäevasel pressikonverentsil sotsiaalminister Tanel Kiik, et igasuguste haigussümptomitega on mõistlik pöörduda koheselt perearsti poole. „Jää koju, helista perearstile, küsi saatekirja, selgita oma olukorda. Praegu pole periood, kus mõelda, et küll see üle läheb ja ma ootan paar päeva. Need paar päeva, eriti kui sa sel ajal tööd käid, võid teha väga palju kahju, mida sa hiljem kahetsed.“