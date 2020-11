Kuusalu kooli töötajal leiti koroona, lapsed saadeti keset päeva koju 

"Tulenevalt sellest, et meil on koolitöötajate seas COVID-19 positiivne ning mõne inimese testi tulemust veel ootame, siis otsustasime vallavalitsusega, et saadame tänaseks/homseks kogu kooli distantsõppele, edasised sammud otsustame enne nädala lõppu," kirjutab kool.

Nädala alguses teatas terviseamet, et Tallinnas ja Harjumaal on koroonasse haigestunutega seotud ligikaudu 40 kooli. "Meie lauale jõudis juhtumeid, kus haigestunud õpetajad on haigussümptomitega tööl käinud. Siin tuleb meeles pidada, et maski kandmine ei ole alternatiiv kodus püsimisele," märkis Terviseameti peadirektori asetäitja tervisekaitse alal Mari-Anne Härma.

Harjumaa koolivõrgu olukorrast parema ülevaate saamiseks võetakse koroonaproovid kõigilt Tallinna ja Harjumaa haridusasutuste töötajailt, kes on selleks soovi avaldanud.