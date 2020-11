KOOLIDES ON ALANUD HAIGUSTELAINE: õed soovitavad, kuidas pidurdada koroonaviiruse levikut 

Tallinna Koolitervishoiu kooliõed paluvad kõigil haigussümptomitega õpilastel ja õpetajatel jääda koolist eemale ja võtta ühendust perearstiga. End tervena tundvatel inimestel on aga viimane aeg kasutusele võtta ettevaatusabinõud, sest nad võivad viirust kanda seda ise teadmata.

Praegu ei ole võimalik öelda, kuidas on mõnedel koolidel õnnestunud viirust kauem vältida. Võib-olla on oma osa sellel, et osas koolides on lapsed rohkem pärit ümberkaudsest piirkonnast ja ei kasuta kooli tulekuks ilmtingimata ühistransporti. Või siis tullakse küll kooli kokku üle linna, kuid lapsevanemate transpordiga.

Kuid viiruse leviku piiramiseks ei ole ühte võluvitsa, kasutada tuleb kõiki kättesaadavaid meetodeid komplektis.

Praegu on valdavas enamikus koolides kasutusel erinevad kontaktõppe ja distantsõppe kombinatsioonid. Üks variant on kontaktõpe algklassidele, aga distantsõpe vanematele klassidele. Teine variant on kordamööda lahendus, kus ühel päeval on koolis nooremad, teisel päeval vanemad õpilased.

Nädal tagasi algas õpetajate haigestumise laine, sest õpetajad kandsid küll visiire, kuid mitte maske ning see ei ole piisav lahendus. Sel nädalal on alanud õpilaste haigestumise laine. Lähikontaktsetena on meie 80 kooliõest tänaseks karantiini suundunud kaks kooliõde.

Ärevus on kasvanud