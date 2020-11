KOROONA VOHAB LASTE SEAS: terviseamet annab nõu, kuidas vältida noorte nakatumist 

Kirjas Tallinna linnaisadele, päästeametile ja ministeeriumidele koputab Härma tugevalt kõigi südametunnistusele: kõikvõimalikud ühistrennid ja muu huviharidus levitavad praegu laste seas koroonaviirust murettekitava kiirusega. Viimaste nädalatega on haigestunud teismeliste arv mitmekordistunud.

„Eriti juhime tähelepanu kõrge riskiga tegevusaladele, kus viiruse leviku risk on suur ning pole võimalik rakendada viiruse tõkestamise meetmeid. Need on tegevused, millega kaasneb forsseeritud õhuvool, mis eritab suuremas koguses haigusetekitajaid ning millega kaasneb tihe kontakt (koorilaulud, orkestriproovid, spordialad, kus meeskonna liikmed omavahel suhtlevad ja on tihedas kontaktis),“ kirjutas Härma. „Paljud lapsed kannavad viirust asümptomaatiliselt või väga kergete sümptomite esinemisel ja annavad seda ka edasi. Tihtipeale ei märgata, et lapsel võivad olla haigussümptomid ja sellega tekib suurem leviku risk.“

Terviseamet rõhutab, et kuigi praegu on suurim koroonaoht Tallinnas ja Harjumaal ning Ida-Virumaal, siis iga päevaga suureneb risk üle kogu Eesti. Noortel on selles kõiges kanda suur roll.

„Tänaste tegevuste eesmärk on piirata nakkuse levikut jõulueelsel perioodil just noorte seas. Kuna jõulud ja jõulude aegne pikem vaheaeg toob endaga kaasa suurenenud üle-Eestilist liikumist ja sotsialiseerumist, siis arvestades, et laste seas on asümptomaatilist levikut rohkem, suureneb risk, et viirus viiakse pühade ajal märkamatult nii vanemaealisteni kui ka kirikutesse ja mujale kultuuriürtustele, suurendades oluliselt nakkuse levikut üle terve Eesti,“ rõhutab Härma. „Seoses sellega palume kriitiliselt üle vaadata noortekeskuste ja huviringide tegevused üle terve Eesti.“

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma. Foto: Tiina Kõrtsini

Sellega seoses on terviseamet kirja pannud terve rea soovitusi, mille järgimine on hädavajalik koroonaepideemia kontrolli alla saamiseks: