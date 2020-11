Uudised Koroonahaige, kes oli 12 tunni kaugusel surmast: arvasin, et ma ei näe enam kunagi oma lapsi Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 13:12 Jaga: M

Pilt on illustratiivne. Foto: Vida Press

Kent Östlingi on hakatud nimetama Rootsi kõige haigemaks koroonapatsiendiks, kes on terveks saanud. Mees oli 61 päeva hingamisaparaadi all ja 12 tunni kaugusel surmast. „Ma ei suuda enam tuletõrjujana päästa inimesi, kuid loodetavasti võin päästa kellegi, rääkides oma kogemusest,” kõneles surmasuus olnud mees Yle uudisteportaalis.