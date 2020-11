ÜKSKI RAVIM POLE OHUTU! Viis lihtsat nõuannet, kuidas neid õigesti tarvitada 

Ravimitest on kasu vaid siis, kui tarvitada neid õigesti. Seda, mis on õige, teab arst või apteeker, kes õpib kaua ülikoolis, et saada selles vallas eksperdiks. Nemad aitavad tervisehäda korral leida parima ravi ja/või ravimi, võttes arvesse patsiendi organismi eripära, kaasuvaid haigusi ja teisi tarvitatavaid ravimeid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, kelle organism talitleb teistmoodi kui täiskasvanute oma ja kellele on välja töötatud eraldi ravimid, mille annustamine sõltub lapse vanusest ja kehakaalust.

"Ükski ravim ei ole nii universaalne, et toimiks igaühe puhul ühtviisi hästi kõigi hädade vastu," ütleb Janne Sepp. Foto: Erakogu

Dr Google ei asenda arsti ega apteekrit, olgugi et ta on vaid mõne näpuliigutuse kaugusel. Internetiotsing pole mõistlik tegu, sest kirjus infovirvarris on kerge sattuda väärinformatsiooni peale. Kui seda uskuma jääda, võivad tagajärjed tervisele olla pöördumatud. See on nagu loterii, kus võiduvõimalused on juhuslikud. Tervisega aga ei tasu õnnemänge mängida.