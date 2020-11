Pfizeri koroonavaktsiin läheks Eestile maksma üle 9 miljoni euro 

Küsimus on selles, et Pfizer on Ameerika, BioNTech aga Saksamaa firma. Viimane on siiski andnud signaali, et neil vaktsiini tootmisega probleeme tekkida ei tohiks – andku euroliit vaid teada, palju arstimit vajatakse, ja see kogus pigem leitakse. Seetõttu on õhus ka võimalust, et vaktsiiniga aidatakse mõningaid naaberriike – üldiselt on juttu olnud Balkanimaadest, kuid välistatud pole vaktsiinide andmine ka idapartnerluse raames. Need dooside arvud on aga väikesed ja Eestile määratud vaktsiinikogus sellest ei sõltu.