EBAMEELDIDIV SURIN JA VALU? Neuroloog selgitab, mis aitab rahutute jalgade vastu 

Rahutud jalad võivad põhjustada ebamugavust nii päeval kui öösel. Tunded on väga erinevad. Confido neuroloog dr Toomas Toomsoo kirjeldab, et rahutud jalad võivad märku anda nii torkimise ja tuimuse, aga ka piinava valu ja sügelusega. Mõned inimesed kirjeldavad seda ka elektrivoolu surina või põletuse ja kuumusetundena.

Dr Toomsoo sõnul pole rahutud jalgade sündroom kuigi haruldane haigus. „See on kesknärvisüsteemi häire, mis võib ilmneda juba lapseeas või kahekümnendates. Enamasti on noorelt välja lööv haigus pärilik ja aeglaselt kulgev. Haigus võib avalduda ka 50.-60.aastates. Sellisel juhul pole haigus pärilik ja süveneb kiiresti.“

Rahutud jalad on väga sagedased inimestel, kellel on rauapuudus. Selle saab välja selgitada rauadepoo valgu, ferritiini analüüsiga. Kui ferritiin jääb alla 50 μg/L, on arsti sõnul mõistlik planeerida rauaasendusravi.

Rahutute jalgadega inimesed vaevlevad sageli aastaid, ilma et pöörduksid arstile. „Seda kiputakse pidama loomulikuks ja mööduvaks nähtuseks ega osata haiguseks pidada,“ selgitab Toomsoo ja lisab, et ebamugavustundele jalgades tuleb kindlasti lahendus leida siis, kui see segab und. „Rahututele jalgadele on tõhus ravi ja ebamugavust leevendavad abivahendid.“