DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas munakoorte söömine on kasulik?  

Vutimunad on kõrge toiteväärtusega, annavad tubli koguse valku, aga kaltsiumiga on nukrad lood. Keeda või jahvata, munakoor inimese seedetraktist ei imendu. Kõige kaltsiumiga koos tuleb loomulikku teed välja. Ja kuna ei imendu, siis ei saa teha head ega halba.

Ja kõige paremini saab kaltsiumi kätte igasugusest rohelisest, olgu seller, till või seesama salatileht. Et kaltsium läheks õigesse paika, see tähendab – luudesse, mitte veresoonte seintele, selleks on vajalik D-vitamiin. Mis tekib inimese nahas päikesevalguse toimel, ja selleks ei pea talvel solaariumis raha raiskama, vaid piisab, kui ööpäeva jooksul tund aega kätele ja näole päevavalgus peale paistab.