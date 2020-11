DR VASSILJEVI NÕUANNE | Ikka see koroona! Kuidas mitte nakatuda? 

Nüüd vaatab surmahirm igast ajalehest ja uudistesaatest vastu, ja asjast on kasu. Näe, grippi pole meil ollagi – ei pääse, sunnik, löögile. Kõhugrippi eelmisest aastast 78% vähem – kus ta saab tulla, kui käed pestud. Nii et iga-aastased 50 gripisurma, need oleme ära hoidnud, ja see on suur võit, ikkagi inimelud, kui me 2 + 2 reeglit ei täidaks ja kasvõi vahel harva maske ei kannaks, siis oleksid need meie kaaskodanikud ju täna surnd.