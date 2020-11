Koroonaviirust põdenud mehel on kaks kuud hiljem sümptomid: miski ei garanteeri, et viirusega nakatunud noored inimesed saavad varasema tervise tagasi 

Jah, ma tsiteerin Maailma Terviseorganisatsiooni, aga see postitus ei olegi suunatud neile, kes koroonaviiruse olemasolu üldse ei tunnista ja arvavad, et tegemist on ülemaailmse vandenõuteooriaga, et meie sisse hiljem läbi vaktsiini mikrokiipe süstida, et mingi hiidsisalikust maailmaliider meid paremini oma kontrolli all saaks hoida.

See postitus on suunatud eelkõige just neile noorematele ja keskealistele inimestele, kes küll tunnistavad, et koroonaviirus on reaalselt olemas, kuid kes arvavad, et nende noorus (koos tervislike ja sportlike eluviisidega) teevad nad koroonaviiruse pikaajaliste mõjude suhtes immuunseks. Paraku see nii ei ole.

Hiljuti liitusin ma ühe “Long Covid Support Group” nimelise Facebooki grupiga, kus nüüd on juba üle kolmekümne tuhande inimese, kellest paljud põdesid koroonaviiruse läbi märtsis-aprillis, kuid nüüd, 7-8 kuud hiljem, pole ikka veel terveks saanud. Selliste inimeste sümptomid on väga erinevad, alates väsimusest, pearinglusest ja peavaludest, lõpetades hingamisraskuste, oksendamise ja mäluprobleemidega.

Jällegi, tegemist ei ole üldse ainult vanemate inimestega, vaid nende hulgas on väga palju ka just 20ndates ja 30ndates inimesi, kes mitu kuud pärast haigestumist pole oma varasemat elu tagasi saanud. Läbivaks sümptomiks on paljudel just tugev väsimus ja täielik energia puudumine, mis tähendab, et osad neist ei suuda enam tööl käia või elada tavapärast normaalset elu, millega nad varasemalt harjunud olid. Üheks konkreetsemaks näiteks tooks ma sellest grupist ühe 20ndates sportlike eluviisidega noormehe, kelle jaoks polnud varem mingi probleem pärast töölt koju tulekut teha 40-kilomeetrine jalgrattasõit, kuid nüüd ei jaksa ta töölt koju tulles teha muud, kui otse voodisse minna. Ja see on vaid ühe inimese näide.

On tuhandeid teisi sarnaseid juhtumeid, kus koroonaviirus on inimeste tavapärased elud oma kuid kestvate sümptomitega täiesti ära rikkunud. Samuti on see kõik psühholoogiliselt väga rõhuv ja masendav, sest kui ikka mitu kuud pärast viiruse saamist ei ole märgata paranemist nagu paljude puhul või kui halvemal juhul isegi sümptomeid aja jooksul juurde tuleb, on väga raske säilitada lootust, et asi üldse kunagi paremaks läheb.

Lisaks kõigele muule, mis aitab koroonaviiruse levikut vähendada (maskide kandmine, kogunemiste vältimine jne), pean ma ise üheks kõige tähtsamaks viisiks seda, et kui keegi meist tunneb end kasvõi natukenegi tõbisena, siis me ei lähe tööle ega kuhugi mujale teiste inimeste sekka enne, kui me ei ole teinud testi ja saanud teada, et meil tõesti koroonaviirust ei ole. Praegusel ajal on parem eeldada ka väikse nohu või kurguvalu korral, et tegemist on koroonaga, kui et hiljem pärast mitmete inimestega kokkupuutumist teada saada, et tõesti olidki koroonapositiivne ja et tõenäoliselt nakatasid sellega ka juba kedagi teist.

Sellise vastutustundetuse tõttu jäin ma ka ise Hispaanias olles haigeks, kui puutusin kokku ühe kohaliku perega, kelle puhul hiljem selgus, et enamusel neist olid juba olnud sümptomid (sh väga spetsiifilised koroonaviiruse sümptomid nagu lõhna- ja maitsemeele kadumine), kuid arvates, et ju vist on lihtsalt mingi külmetus, elati tavapärast elu edasi ja käidi ka tööl. Muidugi hiljem, kui mina ka juba olin haigeks jäänud, tegid osad neist testi ja said teada, et tegemist oli ikka koroonaviirusega.