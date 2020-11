Avalikes kohtades hakkab maskikandmist kontrollima politsei 

Maskikohustuse õiguspärasusest rääkides viitas Kiik justiitsministeeriumi analüüsile, mille kohaselt selleks võimalus on. "Tegelikult ka õiguskantsleri kantselei on rõhunud sellele, et peab olema selgelt põhjendatud, miks, mis olukordades, mis on see meditsiiniline põhjendus," rääkis Kiik ja tõi põhjendusena välja asjaolu, et koroonaviiruse levik Eestis on selgelt tõusuteel, nagu ka kogu Euroopas. Kiige sõnul on kindel, et sel nädala ületab Eesti kevadel maksimaalselt haiglaravi vajanud inimeste arvu, vahendab ERR-i uudisteportaal.