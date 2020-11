Tervenenud koroonapatsiendil võib tööle naasmisega raskusi tekkida 

Testi tulemus võib 90 päeva olla positiivne Foto: Pixabay

Narva Energia ametiühingu andmeil on Eesti Energia ettevõtetes olnud juba mitu juhtumit, kus arst on COVID-19 haiguse läbipõdenud töötaja terveks tunnistanud ja haiguslehe lõpetanud, kuid tööandja inimest tööle ei luba, sest koroonatesti tulemus on jätkuvalt positiivne, kirjutab ERRi uudisteportaal