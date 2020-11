Ööpäevaga lisandus 370 koroonapositiivset, haiglaravi vajab 182 patsienti. Suri viis inimest

Haiglaravil on reede hommikuse seisuga 182 patsienti, mida on ühe võrra vähem kui ööpäev varem.

Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 314,23 (neljapäeval 305,95).

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 208 673 korda. Rakenduses on end haigeks märgitud 707 korda, aktiivseid haigusjuhte on neist praegu 420.