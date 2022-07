MEHEL POLE SEKSIISU? Need märgid viitavad, et tal napib üht tähtsat ainet!

Testosterooni peetakse meessuguhormooniks, mida meestel toodavad eelkõige munandid. Kuigi ka naiste munasarjad toodavad testosterooni, on meestel hormoonitootlikkus kordades suurem. See toetab meestele omaste joonte väljakujunemist nagu madalam hääletämber ja karvane rind. Lisaks mõjutab see spermatosoidide arengut ja hulka, eesnäärme talitlust, libiidot, samuti lihasmassi ja -jõudlust.