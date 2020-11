PIIRANGUD SELGED! Tänasest kehtib maskikohustus, 2 + 2 ja rida teisi reegleid, Harjumaal ja Ida-Virumaal on piirangud karmimad

„Piirangute eesmärk on hoida Eesti elu võimalikult avatuna. Kui kaua me seda suudame, sõltub igaühe käitumisest ehk sellest, kui tõsiselt me piiranguid täidame ning mõistame, et need on kehtestatud meie võimalikult tavapärase elu kaitseks.“ Peaminister lisas, et seetõttu ei kehtesta valitsus ühtegi absoluutset piirangut ega sulge täielikult ühtegi asutust.



Uusi piiranguid toetavad nii terviseamet kui valitsust nõustavad teadlased.