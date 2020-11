TV3 VIDEO | Irja Lutsar: vaktsineerima hakatakse ilmselt uue aasta alguses, kuid kõikidele ei pruugi seda jaguda 

Lutsar usub, et praegused meetmed võiksid ära hoida riigi lukkupanemise. „Tahan loota, et reeglid aitavad. Peamine on meeles pidada, et iga inimese panus on tähtis. Me ei ole reeglite karmistamisega hiljaks jäänud ja saame üheskoos levikule piiri panna,“ rääkis ta.

Kolmel-neljal suurel tootjal on vaktsiinid õige pea valmis ja lähiajal hakatakse süste tegema. Lutsar toonitas, et ette võib tulla ka takistusi: „Immuunsuseks oleks vaja, et 75 protsenti populatsioonist oleksid vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud. Et haigusest lõplikult võitu saada, peaks kogu maailma ära vaktsineerima. Ilmselt hakatakse vaktsiini jagama järgmise aasta alguses, kui eelisjärjekorras saavad vaktsiini eesliini meditsiinitöötajad. Seejärel jõuab järg hooldekodude kätte. Peamine mure on see, et kõikidele ei pruugi vaktsiini jaguda, kuid tehased pannakse ilmselt täistuuridel tööle.“