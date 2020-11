ÄRA MAGA HAIGUST MAHA! Arstid räägivad, mida mehed peaksid teadma eesnäärmevähist 

Umbes 90% meestest jääb selles vanuses PSA näitaja 1,5–3 vahele ning nemad võiksid uuele uuringule minna kahe aasta pärast, sest haigestumise tõenäosus on 8%. Mehed, kelle PSA näitaja on üle 3 ning põhjuseks pole põletik, vajavad juba vaagna multiparameetrilist magnetuuringut ja kui piltdiagnostika hindamiskriteeriumi järgi tuleb skoor kõrgem kui kolm, tuleb teha varajane eesnäärme proovitüki võtmine. Siin püüamegi leida konsensust, kas Eestis oleks see skriining vajalik või mitte. Piloodina võiks neid näitajaid rakendada küll.

Tänasel päeval on ka märgata meeste suuremat terviseteadlikkust: nad käivad perearsti juures ja teevad PSA-d. Mõni on lausa nii närviline, et nõuab perearstilt mitu korda PSA testi tegemist. Kui muutused on olemas, siis suunatakse patsient uroloogi juurde, kes hakkab protsessi koordineerima.

Kõik sõltub geograafiast. Euroopa Kongressil öeldi otse välja, et inimese reaktsioon tuleneb tema rahvusest. Kui 60aastasele itaallasele teatada, et tal on vähk, siis tõstab ta käed üles ja nõuab kohe ravi. Selgitamine, et see oleks üleravi, et me ei oska ennustada, kas vaja on operatiivset või kiiritusravi ja jätame su jälgimise alla, ei pruugi talle sobida. Kui sama juttu rääkida põhjamaalasele, ütleb ta, et selge, ja elab oma elu edasi.