Sass Henno maskivastastele: kui arsti vajad, ei aita debiilsete vandenõuteooriate seinal jagamine 

Henno kirjutab Facebooki postituses, et maski peaks kandma mitte kohusutusest, vaid lugupidamisest nende vastu, kes peavad haigetega töötama.

„Ja samamoodi on sul vaja arste, kui sul või su lastel midagi juhtub. Sul on vaja neidsamu haiglakohti, kui su pimesool umbe läheb või sul vähk avastatakse. Ja kui su lähedane jääb haigla ukse taha, sest arste või kohti pole, tunned sa südamest viha, valu ja ebaõiglust, mitte seda, et see on väljamõeldud probleem,“ rõhutab ta.

Henno märgib, et ühel hetkel on kõigil vaja meditsiinitöötajaid, kes oma igapäevatöös tundide viisi neidsamu ebamugavaid maske kannavad.

„Ja mõtle, siis, kui sul on vaja, peavad aitama meid need arstid, needsamad teadlased, needsamad meditsiinitöötajad, kelle palvete peale maski kanda me lihtsalt massina irvitasime. Siis, kui meil arste vaja on, ei aita kuskil kaubanduskeskuses ülbitsemine, et „Noh, näidake mulle seda koroonat!“ Siis ei aita su seinal debiilsete vandenõuteooriate jagamine. Siis ei aita see, et sa jagasid Jõksi või Madise analüüse, et „Näe, ükski seadus mind maski kandma ei kohusta!“,“ kirjeldab Henno.

„Kõvem, kui mistahes seadus, on su enda südameheadus. Ja seda, mis seal kirjas on, ei saa öelda mitte keegi teine. Mõtle selle peale.“

Kirjanik tõdeb, et võrreldes kõige muuga tapab tõesti koroonaviirus väheseid ning mask on ebamugav ja võib autosse ununeda. Paraku on aga neid viirusekandjaid, kellel puuduvad sümptomid, küllaltki palju ja just nemad võivad enda teadmata viirust levitada.