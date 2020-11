Arkadi Popov kutsus maskivastaseid rohkem teistele mõtlema 

Kui ühel kaalukausil on maskid, siis teisel on vanemate inimeste elu ja tervis, samuti nende elu ja tervis, kellel on igasugu kaasuvad haigused, kes kuuluvad riskigruppi ning sellega peaks ülejäänud inimesed arvestama, märkis Popov "Vikerhommikus", vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Ei tohi mõelda niimoodi, et las vanemad inimesed kannatavad ja surevad, minu jaoks on see vastuvõetamatu ja pole absoluutselt aktsepteeritav kaasaegses maailmas."