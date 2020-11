ÕDE, KES ELAB SIIRATUD KOPSUDEGA: kellest te olete valmis loobuma maskita käimise nimel? 

Mulle on siiratud uued kopsud, mis tähendab, et olen väga vastuvõtlik igasugustele viirustele. Mis ühe jaoks nohu, võib teise jaoks olla algus pikaajalisele haiguse ägenemisele. Siirdatutele (st ka mulle) või krooniliste haigustega inimestele võib tundmatu viirus tähendada elust lahkumist.

Foto: Martin Ahven

Tunne, et pole piisavalt õhku, tekib pigem psühholoogiliselt. Me oleme harjunud, et kui nina on kinni, teeme suu lahti. Kui katame nina ja suu, siis esimene reaktsioon on abitus ja soov takistus eemaldada. Paljud inimesed hakkavad hingama kiiremini või sügavamalt, et seda ebamugavat tunnet kompenseerida. Tegelikult tuleks hingata võimalikult sarnaselt nagu hingatakse ka ilma maskita.