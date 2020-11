Uudised Endisest kriminaalist ja narkosõltlasest maskivastase võitluse juhiks: „Üks osa inimesi soovib mulle surma, teine osa näeb mind kui lootust.“ Kadri Kuulpak , eile 18:58 Jaga: M

„Soovin vabalt hingata, kuna see on kõige elementaarsem õigus, mis on meile sünniga kaasa antud.“ William Koval Foto: Anneli Lainela

Maskikohustuse vastase liikumise üks eestvedajaid on William Koval, kunagise vägivaldse Viljandi laenujõugu liige. Tema kõrval jurist Andrei Vesterinen, kelle advokaadibüroo abistab muuhulgas noormeestel ajateenistusest viilida. Ja edukalt. Õhtuleht uuris, kes need mehed on ja miks nad kutsuvad inimesi sel reedel maskikohustuse vastu meelt avaldama?