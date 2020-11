Maskikandmisevastase ürituse korraldaja: „Üks osa inimesi soovib mulle surma, teine osa näeb mind kui lootust.“ 

Tema videoüleskutset koguneda oma meelsuse näitamiseks Vabaduse väljakule on ühismeedias jagatud üle tuhande korra. Sestap uurisime, mis on ülisuurt huvi pälvinud koosoleku korraldajate motiivid ja mis reedel täpsemalt saama hakkab. William Koval ütleb, et miitingu korraldamise põhjus peitub pealkirjas – „Vabadus Vabalt Hingata.“ „Soovin vabalt hingata, kuna see on kõige elementaarsem õigus, mis on meile sünniga kaasa antud,“ räägib ta.