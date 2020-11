KOROONA KURNAB KA NOORI. 33aastane naine: päevad möödusid nagu deliiriumis, jõud on täiesti kadunud 

Paar aastat tagasi käis Siret Everestil matkamas, aga kui ta üritas nüüd teha paarisajameetrise ringi kodukülas, jaksas ta vaevu tossud jalga panna. Mitu nädalat koroonat võttis sportlikult naiselt kogu jõu. „Mul oli tunne, nagu keegi rebiks lihaseid ja väänaks luid, valu ei läinud ära üheski asendis,” kirjeldab ta haiguse halvemaid päevi.

Siret on üle keskmise terviseteadlik, jookseb (täpsemalt jooksis!) vabalt 10 km ja üks tema sportlikest hobidest on kõrgmäestikus ronimine ja matkamine. Everestil ronis ta 5600 m kõrgusele. Ta oli kindel, et kui ta saabki koroona külge, siis põeb kergelt. „Mõtlesin, et äkki olen lausa üks õnnelikest asümptomaatilistest – valesti arvasin!” tõdeb praeguseks kolm nädalat haiguslehel olnud naine. Tööd teha ta ei jaksa, kõndides jagub võhma lühikeseks maaks.