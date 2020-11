EESTI PROFESSOR SOOVITAB: kasutage kõiki võimalikke vahendeid viiruse leviku takistamiseks! 

Teine teema on pindade katmine metallide nanoosakestega, millel on samuti antibakteriaalsed ja viirustevastased omadused. Mina ei toetaks nende osakeste kasutamist inimkeskkonnas, sest lisaks keskkonnareostusele võivad nad olla ka toksilised. Nimelt – rakud omastavad sellises mõõdus osakesi ning neid püütakse rakkude sees lagundada, mis aga ei õnnestu. Metallide nanoosakesi on nimetatud ka rakkude Trooja hobusteks, kuna nendest võib tulla üllatusi nii lühemas kui ka kaugemas perspektiivis. Tänapäeval on laiemalt tuntud asbestitolmu ehk raua nano- ja mikroosakeste kahjustav toime, mis võib avalduda alles aastakümnete pärast näiteks kopsuvähi vormis.

Metallide puudutamine on täiesti loomulik nähtus ja mingit hirmu tunda ei tasu. Nahk on organismile hea kaitsev kude ja läbi epiteelkoe ei pääse ka metallid naljalt rakkudesse. Muidugi on inimesi, kes on teatud metallide suhtes allergilised ja peavad olema ettevaatlikumad. Kõige levinum on nikliallergia, mida esineb naistel umbes 15% ja meestel ligi 3%. Vaseallergiat esineb aga väga vähe ja pealegi ei avaldu see pärast mõnekordset põgusat ukselingi või käepideme katsumist.

Metallide, nt vase ja hõbeda puhastavaid omadusi teati ja kasutati juba aastatuhandeid tagasi. Näiteks pandi Vana-Roomas hõbedast esemeid, kas või münt joogiveeanumasse ja sellest piisas, et hoida ära bakterite paljunemist.

Teie uurimisrühm tegeleb Tallinna Tehnikaülikoolis biometallide uurimisega. Milliseid metalle ja kui palju inimese organism sisaldab?

Inimese organism on tekkinud väga pika aja jooksul, arenedes mikroorganismidest ülikeeruka organismini. Elu on tekkinud keskkonnas, kust rakud saavad kaasa elemente, mis selles keskkonnas olemas on. Nende hulgas on ka metallilised mikroelemendid, sh raud, tsink, vask ja mangaan. Näiteks 70kilogrammises organismis on ligi 5 grammi rauda, paar grammi tsinki ja 0,1 grammi vaske. Need on olulised mikroelemendid, milleta ükski rakk funktsioneerida ei saa.

Selge see, et rakku jõuavad väiksemas koguses ka teised metallilised elemendid, mis võivad olla samuti teatud rakkudele vajalikud, nt kroom, vanaadium, molübdeen jt. Üldjuhul aga neid metallilisi elemente, mida organism vajab, püüab ta rakkudesse transportida ja kasutada vastavalt vajadusele. Metalliioone, mida organism ei vaja või mis on toksilised, püüavad rakud vältida ja luua mehhanismid nende transpordiks rakust välja.