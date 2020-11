MAGAMATUS VÕIB HAIGEKS TEHA: miks nii paljudel õpilastel on pidev unevõlg?  

Mure pole õhust võetud, SA Tallinna Koolitervishoid ridadesse kuuluv Jana Kilg kinnitab, et probleem koorub välja terviseküsitlustest, kus õpilased vastavad muu hulgas oma eluviise puudutavatele küsimustele. „Sealt paistab hästi kätte puudulik ööuni, õpilased magavad öösiti keskeltläbi 6–7 tundi. Olukord halveneb vanuse kasvades,” tõdeb Kilg tõika, et gümnaasiumiastme noored ei saa alati sedagi uneaega. „Piisav uneaeg on sellest palju rohkem. Lapsed, teismelised, noorukid – nad kõik vajavad väljapuhkamiseks 8–10 tundi ööund,” kinnitab kooliõde.

Õpilased süüdistavad magamatuses koolikoormust ja oma iva selles kooliõe sõnul kindlasti on. Vanemates klassides on pikad koolipäevad, kui järgneb veel mõni trenn või huviring, pole imestada, et koduste ülesannete juurde jõutakse päris õhtul ja voodisse päris hilja, lausa südaöö paiku. Kui arvestada, et koolipäev algab paljudeLkell 8, tuleb ärgata kella 6–7 ajal hommikul.

Sama oluline kui kehale, on uni tähtis ka vaimule. “Väljapuhanud inimene on vaimselt tasakaalukam. On ju üsna loogiline, et kui inimene ei ole saanud piisavalt magada, ärritub ta kergemini, ta on väsinud, energiatase on madal ja võib tekkida peavalu,” kirjeldab Jana Kilg unevõla tagajärgi. Kui selline periood kestab pikemalt hakkavad kooliõe kinnitusel tekkima keskendumisraskused, õpilased on raskem tähelepanu koondada, õpitut meelde jätta ja õpitulemused kannatavad. “Siin on otsene seos, kui laps saab ennast välja puhata, siis õpivõime paraneb, oleme seda oma töös näinud,” ütleb kooliõde.